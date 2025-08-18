Rohkem infot MOBI

MOBI Hinnainfo

MOBI Ametlik veebisait

MOBI Tokenoomika

MOBI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mobius logo

Mobius hind (MOBI)

Loendis mitteolevad

1 MOBI/USD reaalajas hind:

$0.00438639
$0.00438639$0.00438639
+3.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mobius (MOBI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:48:25 (UTC+8)

Mobius (MOBI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00411974
$ 0.00411974$ 0.00411974
24 h madal
$ 0.00445739
$ 0.00445739$ 0.00445739
24 h kõrge

$ 0.00411974
$ 0.00411974$ 0.00411974

$ 0.00445739
$ 0.00445739$ 0.00445739

$ 0.356026
$ 0.356026$ 0.356026

$ 0.00067546
$ 0.00067546$ 0.00067546

+1.63%

+3.40%

-3.44%

-3.44%

Mobius (MOBI) reaalajas hind on $0.00438639. Viimase 24 tunni jooksul MOBI kaubeldud madalaim $ 0.00411974 ja kõrgeim $ 0.00445739 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.356026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00067546.

Lüliajalise tootluse osas on MOBI muutunud +1.63% viimase tunni jooksul, +3.40% 24 tunni vältel -3.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mobius (MOBI) – turuteave

$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M

--
----

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

514.00M
514.00M 514.00M

887,990,859.0
887,990,859.0 887,990,859.0

Mobius praegune turukapitalisatsioon on $ 2.26M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOBI ringlev varu on 514.00M, mille koguvaru on 887990859.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.90M.

Mobius (MOBI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mobius ja USD hinnamuutus $ +0.00014431.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mobius ja USD hinnamuutus $ -0.0006540984.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mobius ja USD hinnamuutus $ +0.0016349009.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mobius ja USD hinnamuutus $ +0.000568793227199149.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00014431+3.40%
30 päeva$ -0.0006540984-14.91%
60 päeva$ +0.0016349009+37.27%
90 päeva$ +0.000568793227199149+14.90%

Mis on Mobius (MOBI)

Mobius closes the gap between the internet world and blockchain world through innovative and simple protocols that introduce new standards for cross-blockchain login, payment, governance, and oracles.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mobius (MOBI) allikas

Ametlik veebisait

Mobius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mobius (MOBI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mobius (MOBI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mobius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mobius hinna ennustust kohe!

MOBI kohalike valuutade suhtes

Mobius (MOBI) tokenoomika

Mobius (MOBI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mobius (MOBI) kohta

Kui palju on Mobius (MOBI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOBI hind USD on 0.00438639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOBI/USD hind?
Praegune hind MOBI/USD on $ 0.00438639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mobius turukapitalisatsioon?
MOBI turukapitalisatsioon on $ 2.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOBI ringlev varu?
MOBI ringlev varu on 514.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOBI (ATH) hind?
MOBI saavutab ATH hinna summas 0.356026 USD.
Mis oli kõigi aegade MOBI madalaim (ATL) hind?
MOBI nägi ATL hinda summas 0.00067546 USD.
Milline on MOBI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOBI kauplemismaht on -- USD.
Kas MOBI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOBI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOBI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:48:25 (UTC+8)

Mobius (MOBI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.