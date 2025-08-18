Rohkem infot MOBIC

MOBIC Hinnainfo

MOBIC Valge raamat

MOBIC Ametlik veebisait

MOBIC Tokenoomika

MOBIC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mobility Coin logo

Mobility Coin hind (MOBIC)

Loendis mitteolevad

1 MOBIC/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mobility Coin (MOBIC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:05:43 (UTC+8)

Mobility Coin (MOBIC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 17.78
$ 17.78$ 17.78

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.12%

-0.12%

Mobility Coin (MOBIC) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOBIC kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.78 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOBIC muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mobility Coin (MOBIC) – turuteave

$ 106.11K
$ 106.11K$ 106.11K

--
----

$ 106.16K
$ 106.16K$ 106.16K

1.26B
1.26B 1.26B

1,256,279,973.189781
1,256,279,973.189781 1,256,279,973.189781

Mobility Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 106.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOBIC ringlev varu on 1.26B, mille koguvaru on 1256279973.189781. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 106.16K.

Mobility Coin (MOBIC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mobility Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mobility Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mobility Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mobility Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-29.75%
60 päeva$ 0+504.67%
90 päeva$ 0--

Mis on Mobility Coin (MOBIC)

MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mobility Coin (MOBIC) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mobility Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mobility Coin (MOBIC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mobility Coin (MOBIC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mobility Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mobility Coin hinna ennustust kohe!

MOBIC kohalike valuutade suhtes

Mobility Coin (MOBIC) tokenoomika

Mobility Coin (MOBIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mobility Coin (MOBIC) kohta

Kui palju on Mobility Coin (MOBIC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOBIC hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOBIC/USD hind?
Praegune hind MOBIC/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mobility Coin turukapitalisatsioon?
MOBIC turukapitalisatsioon on $ 106.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOBIC ringlev varu?
MOBIC ringlev varu on 1.26B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOBIC (ATH) hind?
MOBIC saavutab ATH hinna summas 17.78 USD.
Mis oli kõigi aegade MOBIC madalaim (ATL) hind?
MOBIC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOBIC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOBIC kauplemismaht on -- USD.
Kas MOBIC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOBIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOBIC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:05:43 (UTC+8)

Mobility Coin (MOBIC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.