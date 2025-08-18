Mis on Mobcat (MOB)

Mobcat is an intellectual property (IP) brand designed to connect the Web2 and Web3 worlds. With a mission to redefine storytelling and cultural influence, Mobcat leverages partnerships with industry-leading talent and high-profile collaborations to craft a brand that resonates across entertainment, fashion, and technology. The project team includes Slumpy Kev, a renowned artist for Cartoon Network; Kalin Stoyanchev, the founder of RENDER Network and Warren Lotas; Baruj Avram, a venture partner at StatelessVC, Professor Frogo, the head of marketing for Coinmarketcap, among many others.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mobcat (MOB) kohta Kui palju on Mobcat (MOB) tänapäeval väärt? Reaalajas MOB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mobcat turukapitalisatsioon? MOB turukapitalisatsioon on $ 6.86K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOB ringlev varu? MOB ringlev varu on 999.95M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOB (ATH) hind? MOB saavutab ATH hinna summas 0.00433547 USD . Mis oli kõigi aegade MOB madalaim (ATL) hind? MOB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MOB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOB kauplemismaht on -- USD . Kas MOB sel aastal kõrgemale ka suundub? MOB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOB hinna ennustust

