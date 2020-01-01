Mner Club (LTMNER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mner Club (LTMNER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mner Club (LTMNER) teave Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Ametlik veebisait: https://www.mner.club/ Ostke LTMNER kohe!

Mner Club (LTMNER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mner Club (LTMNER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Koguvaru: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Ringlev varu: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Kõigi aegade madalaim: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Praegune hind: $ 1.65 $ 1.65 $ 1.65 Lisateave Mner Club (LTMNER) hinna kohta

Mner Club (LTMNER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mner Club (LTMNER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LTMNER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LTMNER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LTMNER tokeni tokenoomikat, avastage LTMNER tokeni reaalajas hinda!

LTMNER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LTMNER võiks suunduda? Meie LTMNER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LTMNER tokeni hinna ennustust kohe!

