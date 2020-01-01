MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MNEE USD Stablecoin (MNEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MNEE USD Stablecoin (MNEE) teave Ametlik veebisait: https://www.mnee.io/

MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MNEE USD Stablecoin (MNEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 47.76M $ 47.76M $ 47.76M Koguvaru: $ 47.69M $ 47.69M $ 47.69M Ringlev varu: $ 47.69M $ 47.69M $ 47.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 47.76M $ 47.76M $ 47.76M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Kõigi aegade madalaim: $ 0.584655 $ 0.584655 $ 0.584655 Praegune hind: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Lisateave MNEE USD Stablecoin (MNEE) hinna kohta

MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNEE tokeni tokenoomikat, avastage MNEE tokeni reaalajas hinda!

