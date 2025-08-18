Rohkem infot MNEE

MNEE USD Stablecoin hind (MNEE)

$0.997331
$0.997331
-0.40%1D
MNEE USD Stablecoin (MNEE) reaalajas hinnagraafik
MNEE USD Stablecoin (MNEE) hinna teave (USD)

$ 0.996978
$ 0.996978
$ 1.003
$ 1.003
$ 0.996978
$ 0.996978

$ 1.003
$ 1.003

$ 1.045
$ 1.045

$ 0.584655
$ 0.584655

-0.44%

-0.44%

-0.11%

-0.11%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) reaalajas hind on $0.997331. Viimase 24 tunni jooksul MNEE kaubeldud madalaim $ 0.996978 ja kõrgeim $ 1.003 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.584655.

Lüliajalise tootluse osas on MNEE muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.44% 24 tunni vältel -0.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) – turuteave

$ 46.38M
$ 46.38M

--
--

$ 46.38M
$ 46.38M

46.31M
46.31M

46,308,959.3933
46,308,959.3933

MNEE USD Stablecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 46.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MNEE ringlev varu on 46.31M, mille koguvaru on 46308959.3933. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 46.38M.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MNEE USD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0044923657159441.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MNEE USD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0014041423.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MNEE USD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0018426687.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MNEE USD Stablecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0026920415909344.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0044923657159441-0.44%
30 päeva$ -0.0014041423-0.14%
60 päeva$ -0.0018426687-0.18%
90 päeva$ -0.0026920415909344-0.26%

Mis on MNEE USD Stablecoin (MNEE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MNEE USD Stablecoin (MNEE) allikas

MNEE USD Stablecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on MNEE USD Stablecoin (MNEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MNEE USD Stablecoin (MNEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MNEE USD Stablecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MNEE USD Stablecoin hinna ennustust kohe!

MNEE kohalike valuutade suhtes

MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika

MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MNEE USD Stablecoin (MNEE) kohta

Kui palju on MNEE USD Stablecoin (MNEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNEE hind USD on 0.997331 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNEE/USD hind?
Praegune hind MNEE/USD on $ 0.997331. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MNEE USD Stablecoin turukapitalisatsioon?
MNEE turukapitalisatsioon on $ 46.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNEE ringlev varu?
MNEE ringlev varu on 46.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNEE (ATH) hind?
MNEE saavutab ATH hinna summas 1.045 USD.
Mis oli kõigi aegade MNEE madalaim (ATL) hind?
MNEE nägi ATL hinda summas 0.584655 USD.
Milline on MNEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNEE kauplemismaht on -- USD.
Kas MNEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNEE hinna ennustust.
MNEE USD Stablecoin (MNEE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.