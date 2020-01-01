MMOCoin (MMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MMOCoin (MMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MMOCoin (MMO) teave MMOCoin's backbone MMOPro.org has been a trusted destination for gamers for a decade. It’s literally as old as Bitcoin itself. We have a long and reliable track record that our users can depend on when they want to make their next quest in WoW just a little bit easier. MMOCoin BSC Migration brings MMO Ecosystem to a whole new level, presenting a DEX (MMOSWAP), an NFT marketplace (MMO NFTs), and a centralized marketplace through a built-in escrow system (MMO Marketplace), all in one place. Know more by reading the MMO whitepaper. Ametlik veebisait: https://mmocoin.pro/ Ostke MMO kohe!

MMOCoin (MMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MMOCoin (MMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.07K Koguvaru: $ 119.09M Ringlev varu: $ 68.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.199703 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00017614 Lisateave MMOCoin (MMO) hinna kohta

MMOCoin (MMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MMOCoin (MMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MMO tokeni tokenoomikat, avastage MMO tokeni reaalajas hinda!

MMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MMO võiks suunduda? Meie MMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MMO tokeni hinna ennustust kohe!

