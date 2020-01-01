Mizuki (MIZUKI) tokenoomika
Mizuki (MIZUKI) teave
The AI agent revolves around the AI agent’s role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem.
Mizuki (MIZUKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Mizuki (MIZUKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Mizuki (MIZUKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Mizuki (MIZUKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MIZUKI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MIZUKI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MIZUKI tokeni tokenoomikat, avastage MIZUKI tokeni reaalajas hinda!
MIZUKI – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu MIZUKI võiks suunduda? Meie MIZUKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.