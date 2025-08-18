Rohkem infot MIZUKI

Mizuki hind (MIZUKI)

1 MIZUKI/USD reaalajas hind:

--
----
+31.40%1D
Mizuki (MIZUKI) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Mizuki (MIZUKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.059721
$ 0.059721$ 0.059721

$ 0
$ 0$ 0

-0.29%

+31.49%

-58.07%

-58.07%

Mizuki (MIZUKI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MIZUKI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIZUKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.059721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MIZUKI muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, +31.49% 24 tunni vältel -58.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mizuki (MIZUKI) – turuteave

$ 42.67K
$ 42.67K$ 42.67K

--
----

$ 42.67K
$ 42.67K$ 42.67K

999.92M
999.92M 999.92M

999,919,617.643892
999,919,617.643892 999,919,617.643892

Mizuki praegune turukapitalisatsioon on $ 42.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIZUKI ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999919617.643892. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.67K.

Mizuki (MIZUKI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mizuki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mizuki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mizuki ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mizuki ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+31.49%
30 päeva$ 0-66.99%
60 päeva$ 0-66.75%
90 päeva$ 0--

Mis on Mizuki (MIZUKI)

The AI agent revolves around the AI agent’s role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mizuki (MIZUKI) allikas

Ametlik veebisait

Mizuki hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mizuki (MIZUKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mizuki (MIZUKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mizuki nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mizuki hinna ennustust kohe!

MIZUKI kohalike valuutade suhtes

Mizuki (MIZUKI) tokenoomika

Mizuki (MIZUKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIZUKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mizuki (MIZUKI) kohta

Kui palju on Mizuki (MIZUKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIZUKI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIZUKI/USD hind?
Praegune hind MIZUKI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mizuki turukapitalisatsioon?
MIZUKI turukapitalisatsioon on $ 42.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIZUKI ringlev varu?
MIZUKI ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIZUKI (ATH) hind?
MIZUKI saavutab ATH hinna summas 0.059721 USD.
Mis oli kõigi aegade MIZUKI madalaim (ATL) hind?
MIZUKI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MIZUKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIZUKI kauplemismaht on -- USD.
Kas MIZUKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIZUKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIZUKI hinna ennustust.
2025-08-18

