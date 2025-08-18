Mis on Mizar (MZR)

Üksuse Mizar (MZR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Mizar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mizar (MZR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mizar (MZR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mizar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mizar hinna ennustust kohe!

MZR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Mizar (MZR) tokenoomika

Mizar (MZR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MZR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mizar (MZR) kohta Kui palju on Mizar (MZR) tänapäeval väärt? Reaalajas MZR hind USD on 0.00127819 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MZR/USD hind? $ 0.00127819 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MZR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mizar turukapitalisatsioon? MZR turukapitalisatsioon on $ 9.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MZR ringlev varu? MZR ringlev varu on 7.48B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MZR (ATH) hind? MZR saavutab ATH hinna summas 0.00469675 USD . Mis oli kõigi aegade MZR madalaim (ATL) hind? MZR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MZR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MZR kauplemismaht on -- USD . Kas MZR sel aastal kõrgemale ka suundub? MZR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MZR hinna ennustust

Mizar (MZR) Olulised valdkonna uudised