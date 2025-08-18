Rohkem infot MITTENS

MITTENS Hinnainfo

MITTENS Ametlik veebisait

MITTENS Tokenoomika

MITTENS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mittens logo

Mittens hind (MITTENS)

Loendis mitteolevad

1 MITTENS/USD reaalajas hind:

$0.0008647
$0.0008647$0.0008647
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mittens (MITTENS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:52 (UTC+8)

Mittens (MITTENS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00102122
$ 0.00102122$ 0.00102122
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102122
$ 0.00102122$ 0.00102122

$ 0.01277799
$ 0.01277799$ 0.01277799

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

-0.40%

+119.83%

+119.83%

Mittens (MITTENS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MITTENS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00102122 näitab aktiivset turu volatiivsust. MITTENSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01277799 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MITTENS muutunud -1.86% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel +119.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mittens (MITTENS) – turuteave

$ 864.70K
$ 864.70K$ 864.70K

--
----

$ 864.70K
$ 864.70K$ 864.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mittens praegune turukapitalisatsioon on $ 864.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MITTENS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 864.70K.

Mittens (MITTENS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mittens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mittens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mittens ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mittens ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.40%
30 päeva$ 0+242.51%
60 päeva$ 0+337.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Mittens (MITTENS)

Mr. Mittens, the King of his Telegram domain, is here on his home blockchain, TON, The Open Network. Join us as we celebrate the Cat King of all cryptocurrencies, Mittens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mittens (MITTENS) allikas

Ametlik veebisait

Mittens hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mittens (MITTENS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mittens (MITTENS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mittens nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mittens hinna ennustust kohe!

MITTENS kohalike valuutade suhtes

Mittens (MITTENS) tokenoomika

Mittens (MITTENS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MITTENS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mittens (MITTENS) kohta

Kui palju on Mittens (MITTENS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MITTENS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MITTENS/USD hind?
Praegune hind MITTENS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mittens turukapitalisatsioon?
MITTENS turukapitalisatsioon on $ 864.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MITTENS ringlev varu?
MITTENS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MITTENS (ATH) hind?
MITTENS saavutab ATH hinna summas 0.01277799 USD.
Mis oli kõigi aegade MITTENS madalaim (ATL) hind?
MITTENS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MITTENS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MITTENS kauplemismaht on -- USD.
Kas MITTENS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MITTENS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MITTENS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:20:52 (UTC+8)

Mittens (MITTENS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.