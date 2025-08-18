Mithril Share (MIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.104858 $ 0.104858 $ 0.104858 24 h madal $ 0.105271 $ 0.105271 $ 0.105271 24 h kõrge 24 h madal $ 0.104858$ 0.104858 $ 0.104858 24 h kõrge $ 0.105271$ 0.105271 $ 0.105271 Kõigi aegade kõrgeim $ 3,407.79$ 3,407.79 $ 3,407.79 Madalaim hind $ 0.01137727$ 0.01137727 $ 0.01137727 Hinnamuutus (1 h) +0.01% Hinnamuutus (1 p) +0.38% Hinnamuutus (7 p) +1.45% Hinnamuutus (7 p) +1.45%

Mithril Share (MIS) reaalajas hind on $0.105269. Viimase 24 tunni jooksul MIS kaubeldud madalaim $ 0.104858 ja kõrgeim $ 0.105271 näitab aktiivset turu volatiivsust. MISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3,407.79 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01137727.

Lüliajalise tootluse osas on MIS muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.38% 24 tunni vältel +1.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mithril Share (MIS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 37.80K$ 37.80K $ 37.80K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 52.64K$ 52.64K $ 52.64K Ringlev varu 359.10K 359.10K 359.10K Koguvaru 500,000.0 500,000.0 500,000.0

Mithril Share praegune turukapitalisatsioon on $ 37.80K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIS ringlev varu on 359.10K, mille koguvaru on 500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.64K.