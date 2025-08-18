Mis on Mistery (MERY)

About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.

Mistery (MERY) tokenoomika

Mistery (MERY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MERY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mistery (MERY) kohta Kui palju on Mistery (MERY) tänapäeval väärt? Reaalajas MERY hind USD on 0.00001496 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MERY/USD hind? $ 0.00001496 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MERY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mistery turukapitalisatsioon? MERY turukapitalisatsioon on $ 6.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MERY ringlev varu? MERY ringlev varu on 420.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MERY (ATH) hind? MERY saavutab ATH hinna summas 0.00008562 USD . Mis oli kõigi aegade MERY madalaim (ATL) hind? MERY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MERY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MERY kauplemismaht on -- USD . Kas MERY sel aastal kõrgemale ka suundub? MERY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MERY hinna ennustust

