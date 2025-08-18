Mis on Miss Kaka (KAKA)

Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today

Miss Kaka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Miss Kaka (KAKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Miss Kaka (KAKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Miss Kaka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

KAKA kohalike valuutade suhtes

Miss Kaka (KAKA) tokenoomika

Miss Kaka (KAKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Miss Kaka (KAKA) kohta Kui palju on Miss Kaka (KAKA) tänapäeval väärt? Reaalajas KAKA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KAKA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KAKA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Miss Kaka turukapitalisatsioon? KAKA turukapitalisatsioon on $ 73.65K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KAKA ringlev varu? KAKA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAKA (ATH) hind? KAKA saavutab ATH hinna summas 0.00198218 USD . Mis oli kõigi aegade KAKA madalaim (ATL) hind? KAKA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on KAKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KAKA kauplemismaht on -- USD . Kas KAKA sel aastal kõrgemale ka suundub? KAKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAKA hinna ennustust

