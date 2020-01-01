Miraya 7f (M7F) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Miraya 7f (M7F) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Miraya 7f (M7F) teave Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model. Ametlik veebisait: https://www.miraya7f.com Valge raamat: https://docs.miraya7f.com Ostke M7F kohe!

Miraya 7f (M7F) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Miraya 7f (M7F) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Koguvaru: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M Ringlev varu: $ 997.60M $ 997.60M $ 997.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.83K $ 17.83K $ 17.83K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00112931 $ 0.00112931 $ 0.00112931 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Miraya 7f (M7F) hinna kohta

Miraya 7f (M7F) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Miraya 7f (M7F) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate M7F tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: M7F tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate M7F tokeni tokenoomikat, avastage M7F tokeni reaalajas hinda!

M7F – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu M7F võiks suunduda? Meie M7F hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake M7F tokeni hinna ennustust kohe!

