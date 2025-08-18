Mis on Miraya 7f (M7F)

Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.

Üksuse Miraya 7f (M7F) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Miraya 7f (M7F) kohta Kui palju on Miraya 7f (M7F) tänapäeval väärt? Reaalajas M7F hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune M7F/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind M7F/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Miraya 7f turukapitalisatsioon? M7F turukapitalisatsioon on $ 17.73K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on M7F ringlev varu? M7F ringlev varu on 997.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim M7F (ATH) hind? M7F saavutab ATH hinna summas 0.00112931 USD . Mis oli kõigi aegade M7F madalaim (ATL) hind? M7F nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on M7F kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine M7F kauplemismaht on -- USD . Kas M7F sel aastal kõrgemale ka suundub? M7F võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake M7F hinna ennustust

