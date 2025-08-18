Miraya 7f hind (M7F)
Miraya 7f (M7F) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul M7F kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. M7Fkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00112931 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on M7F muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.62% 24 tunni vältel -2.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Miraya 7f praegune turukapitalisatsioon on $ 17.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. M7F ringlev varu on 997.60M, mille koguvaru on 997604758.422916. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.73K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Miraya 7f ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Miraya 7f ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Miraya 7f ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Miraya 7f ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-6.62%
|30 päeva
|$ 0
|-6.57%
|60 päeva
|$ 0
|-2.73%
|90 päeva
|$ 0
|--
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Miraya 7f (M7F) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet M7F tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
