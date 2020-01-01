Mirada AI (MIRX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mirada AI (MIRX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mirada AI (MIRX) teave Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem. Ametlik veebisait: https://mirada.ai Valge raamat: https://mirada.ai/whitepaper Ostke MIRX kohe!

Mirada AI (MIRX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mirada AI (MIRX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.73K $ 1.73K $ 1.73K Koguvaru: $ 988.93M $ 988.93M $ 988.93M Ringlev varu: $ 69.83M $ 69.83M $ 69.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.43K $ 24.43K $ 24.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01443 $ 0.01443 $ 0.01443 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mirada AI (MIRX) hinna kohta

Mirada AI (MIRX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mirada AI (MIRX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIRX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIRX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIRX tokeni tokenoomikat, avastage MIRX tokeni reaalajas hinda!

MIRX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIRX võiks suunduda? Meie MIRX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIRX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!