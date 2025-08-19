Mirada AI hind (MIRX)
Mirada AI (MIRX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MIRX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MIRX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -21.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mirada AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIRX ringlev varu on 69.83M, mille koguvaru on 988925601.8337313. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.02K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.