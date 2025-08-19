Rohkem infot MIRX

Mirada AI (MIRX) reaalajas hinnagraafik
Mirada AI (MIRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01443
$ 0.01443$ 0.01443

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-21.81%

-21.81%

Mirada AI (MIRX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MIRX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01443 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MIRX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -21.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mirada AI (MIRX) – turuteave

$ 1.84K
$ 1.84K$ 1.84K

--
----

$ 26.02K
$ 26.02K$ 26.02K

69.83M
69.83M 69.83M

988,925,601.8337313
988,925,601.8337313 988,925,601.8337313

Mirada AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MIRX ringlev varu on 69.83M, mille koguvaru on 988925601.8337313. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.02K.

Mirada AI (MIRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mirada AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-49.95%
60 päeva$ 0-44.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Mirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mirada AI (MIRX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mirada AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mirada AI (MIRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mirada AI (MIRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mirada AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mirada AI hinna ennustust kohe!

MIRX kohalike valuutade suhtes

Mirada AI (MIRX) tokenoomika

Mirada AI (MIRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mirada AI (MIRX) kohta

Kui palju on Mirada AI (MIRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIRX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIRX/USD hind?
Praegune hind MIRX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mirada AI turukapitalisatsioon?
MIRX turukapitalisatsioon on $ 1.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIRX ringlev varu?
MIRX ringlev varu on 69.83M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIRX (ATH) hind?
MIRX saavutab ATH hinna summas 0.01443 USD.
Mis oli kõigi aegade MIRX madalaim (ATL) hind?
MIRX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MIRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIRX kauplemismaht on -- USD.
Kas MIRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIRX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.