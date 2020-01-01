Miracle Play (MPT) tokenoomika

Miracle Play (MPT) teave

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play

Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

Miracle Play (MPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Miracle Play (MPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 9.43M
$ 9.43M$ 9.43M
Koguvaru:
$ 1.04B
$ 1.04B$ 1.04B
Ringlev varu:
$ 852.82M
$ 852.82M$ 852.82M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 11.54M
$ 11.54M
$ 11.54M$ 11.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.136579
$ 0.136579$ 0.136579
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00475254
$ 0.00475254$ 0.00475254
Praegune hind:
$ 0.01105008
$ 0.01105008$ 0.01105008

Miracle Play (MPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Miracle Play (MPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MPT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MPT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MPT tokeni tokenoomikat, avastage MPT tokeni reaalajas hinda!

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.