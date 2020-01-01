Miracle Play (MPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Miracle Play (MPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Miracle Play (MPT) teave Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games. Ametlik veebisait: https://miracleplay.gg/ Valge raamat: https://docsend.com/view/j8shpxsjyhtiya9y Ostke MPT kohe!

Miracle Play (MPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Miracle Play (MPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.43M $ 9.43M $ 9.43M Koguvaru: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B Ringlev varu: $ 852.82M $ 852.82M $ 852.82M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.54M $ 11.54M $ 11.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.136579 $ 0.136579 $ 0.136579 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00475254 $ 0.00475254 $ 0.00475254 Praegune hind: $ 0.01105008 $ 0.01105008 $ 0.01105008 Lisateave Miracle Play (MPT) hinna kohta

Miracle Play (MPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Miracle Play (MPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MPT tokeni tokenoomikat, avastage MPT tokeni reaalajas hinda!

MPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MPT võiks suunduda? Meie MPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MPT tokeni hinna ennustust kohe!

