Minu (MINU) teave What is Minu(MINU)? Minu is a meme cryptocurrency token, built on Binance Smart Chain combined with a unique utility. With its own decentralized app, Minu is giving an 8% daily return to its miners in forms of BNB, while Minu's native token is constantly increasing the TVL (Total Value Locked) of its miner with a 2% of every transaction (buy or sell) going to contract of the miner. Only Minu holders have the ability to start mining and earn daily rewards. Ametlik veebisait: https://www.minucoin.com/ Valge raamat: https://www.minucoin.com/whitepaper.pdf Ostke MINU kohe!

Minu (MINU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minu (MINU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Koguvaru: $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T Ringlev varu: $ 3.79T $ 3.79T $ 3.79T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.86K $ 34.86K $ 34.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000163 $ 0.00000163 $ 0.00000163 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Minu (MINU) hinna kohta

Minu (MINU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minu (MINU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINU tokeni tokenoomikat, avastage MINU tokeni reaalajas hinda!

MINU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINU võiks suunduda? Meie MINU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINU tokeni hinna ennustust kohe!

