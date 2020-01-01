Minty Girl (MINTYGIRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Minty Girl (MINTYGIRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Minty Girl (MINTYGIRL) teave This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing) Ametlik veebisait: https://www.mintygirl.fun/ Ostke MINTYGIRL kohe!

Minty Girl (MINTYGIRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minty Girl (MINTYGIRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.57K $ 9.57K $ 9.57K Koguvaru: $ 993.41M $ 993.41M $ 993.41M Ringlev varu: $ 964.23M $ 964.23M $ 964.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.86K $ 9.86K $ 9.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Minty Girl (MINTYGIRL) hinna kohta

Minty Girl (MINTYGIRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minty Girl (MINTYGIRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINTYGIRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINTYGIRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINTYGIRL tokeni tokenoomikat, avastage MINTYGIRL tokeni reaalajas hinda!

MINTYGIRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINTYGIRL võiks suunduda? Meie MINTYGIRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINTYGIRL tokeni hinna ennustust kohe!

