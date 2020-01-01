MintSwapToken (MST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MintSwapToken (MST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MintSwapToken (MST) teave MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience. Ametlik veebisait: https://www.mintswap.finance/ Valge raamat: https://docs.mintswap.finance/ Ostke MST kohe!

MintSwapToken (MST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MintSwapToken (MST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.31K $ 19.31K $ 19.31K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 61.68M $ 61.68M $ 61.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.30K $ 31.30K $ 31.30K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01026413 $ 0.01026413 $ 0.01026413 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00031301 $ 0.00031301 $ 0.00031301 Lisateave MintSwapToken (MST) hinna kohta

MintSwapToken (MST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MintSwapToken (MST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MST tokeni tokenoomikat, avastage MST tokeni reaalajas hinda!

MST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MST võiks suunduda? Meie MST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MST tokeni hinna ennustust kohe!

