Rohkem infot MST

MST Hinnainfo

MST Valge raamat

MST Ametlik veebisait

MST Tokenoomika

MST Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MintSwapToken logo

MintSwapToken hind (MST)

Loendis mitteolevad

1 MST/USD reaalajas hind:

$0.00032698
$0.00032698$0.00032698
-5.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MintSwapToken (MST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:05:09 (UTC+8)

MintSwapToken (MST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01026413
$ 0.01026413$ 0.01026413

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.04%

-0.08%

-0.08%

MintSwapToken (MST) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MST kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01026413 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MST muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.04% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MintSwapToken (MST) – turuteave

$ 20.17K
$ 20.17K$ 20.17K

--
----

$ 32.70K
$ 32.70K$ 32.70K

61.68M
61.68M 61.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

MintSwapToken praegune turukapitalisatsioon on $ 20.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MST ringlev varu on 61.68M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 32.70K.

MintSwapToken (MST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MintSwapToken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MintSwapToken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MintSwapToken ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MintSwapToken ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.04%
30 päeva$ 0+131.74%
60 päeva$ 0+133.22%
90 päeva$ 0--

Mis on MintSwapToken (MST)

MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users. MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MintSwapToken (MST) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MintSwapToken hinna ennustus (USD)

Kui palju on MintSwapToken (MST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MintSwapToken (MST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MintSwapToken nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MintSwapToken hinna ennustust kohe!

MST kohalike valuutade suhtes

MintSwapToken (MST) tokenoomika

MintSwapToken (MST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MintSwapToken (MST) kohta

Kui palju on MintSwapToken (MST) tänapäeval väärt?
Reaalajas MST hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MST/USD hind?
Praegune hind MST/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MintSwapToken turukapitalisatsioon?
MST turukapitalisatsioon on $ 20.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MST ringlev varu?
MST ringlev varu on 61.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MST (ATH) hind?
MST saavutab ATH hinna summas 0.01026413 USD.
Mis oli kõigi aegade MST madalaim (ATL) hind?
MST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MST kauplemismaht on -- USD.
Kas MST sel aastal kõrgemale ka suundub?
MST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:05:09 (UTC+8)

MintSwapToken (MST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.