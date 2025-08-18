Mis on Minted (MTD)

Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: 1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. 2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. 3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. 4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: - Launchpad - Rewards: 1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime 2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf - Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022 - $MTD is now available for trading on VVS Finance

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Minted (MTD) allikas Ametlik veebisait

Minted hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minted (MTD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minted (MTD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minted nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minted hinna ennustust kohe!

MTD kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Minted (MTD) tokenoomika

Minted (MTD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minted (MTD) kohta Kui palju on Minted (MTD) tänapäeval väärt? Reaalajas MTD hind USD on 0.00995373 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTD/USD hind? $ 0.00995373 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Minted turukapitalisatsioon? MTD turukapitalisatsioon on $ 2.32M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTD ringlev varu? MTD ringlev varu on 232.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTD (ATH) hind? MTD saavutab ATH hinna summas 0.640362 USD . Mis oli kõigi aegade MTD madalaim (ATL) hind? MTD nägi ATL hinda summas 0.00771239 USD . Milline on MTD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTD kauplemismaht on -- USD . Kas MTD sel aastal kõrgemale ka suundub? MTD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTD hinna ennustust

Minted (MTD) Olulised valdkonna uudised