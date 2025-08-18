Rohkem infot MTD

MTD Hinnainfo

MTD Ametlik veebisait

MTD Tokenoomika

MTD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Minted logo

Minted hind (MTD)

Loendis mitteolevad

1 MTD/USD reaalajas hind:

$0.00994748
$0.00994748$0.00994748
-3.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Minted (MTD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:48:11 (UTC+8)

Minted (MTD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00994748
$ 0.00994748$ 0.00994748
24 h madal
$ 0.0105937
$ 0.0105937$ 0.0105937
24 h kõrge

$ 0.00994748
$ 0.00994748$ 0.00994748

$ 0.0105937
$ 0.0105937$ 0.0105937

$ 0.640362
$ 0.640362$ 0.640362

$ 0.00771239
$ 0.00771239$ 0.00771239

-0.91%

-3.56%

-15.45%

-15.45%

Minted (MTD) reaalajas hind on $0.00995373. Viimase 24 tunni jooksul MTD kaubeldud madalaim $ 0.00994748 ja kõrgeim $ 0.0105937 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.640362 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00771239.

Lüliajalise tootluse osas on MTD muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -3.56% 24 tunni vältel -15.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Minted (MTD) – turuteave

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

--
----

$ 9.95M
$ 9.95M$ 9.95M

232.74M
232.74M 232.74M

999,999,988.9564211
999,999,988.9564211 999,999,988.9564211

Minted praegune turukapitalisatsioon on $ 2.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTD ringlev varu on 232.74M, mille koguvaru on 999999988.9564211. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.95M.

Minted (MTD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Minted ja USD hinnamuutus $ -0.000368353420492167.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Minted ja USD hinnamuutus $ -0.0001939782.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Minted ja USD hinnamuutus $ +0.0009848071.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Minted ja USD hinnamuutus $ -0.00076253903782875.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000368353420492167-3.56%
30 päeva$ -0.0001939782-1.94%
60 päeva$ +0.0009848071+9.89%
90 päeva$ -0.00076253903782875-7.11%

Mis on Minted (MTD)

Minted.network is a decentralised NFT platform that aspires to be the digital bazaar of wonders for everyone to discover, trade, and find NFT gems, native to Ethereum and Cronos. Aiming to bring more tools for collection owners to design, curate, and offer utilities to their communities, all without the technical complexities that riddle many aspiring collection owners. Minted™ provide these key functions: 1. Self-Custodial Trading - users maintain full control of their NFTs. 2. Multi-chain Support - supports both Ethereum and Cronos. 3. Native $MTD token - $MTD is Minted™’s native token on Cronos designed to incentivize the long term supporters of the platform. 4. Security First - Minted™ smart contracts are fully audited by Blocksec. Minted offers below main features: - Launchpad - Rewards: 1. Listing: earn rewards by listing eligible NFTs with less than 2x floor price, and boost the reward by listing under 1.1x of the floor price. Rewards are distributed daily (via $MTD) and available for claiming anytime 2. Staking: by depositing your $MTD at Minted™ Vaults, you can earn platform rewards and $MTD rewards Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform. There will be a total of 1,000,000,000 (1 billion) $MTD tokens Business Development Reserve 35.0% (Unlocked at Token Generation Event (TGE)) Liquidity and Staking Management 28.4%(Staking Incentives distributed over 48 Months; Liquidity Management unlocked at TGE) Team 16.5% (24 month linear monthly vesting) Treasury 15% (Unlocked at TGE) Platform Rewards 5% (Distributed over 48 months) Public Launch 0.1% (40% immediate unlock; 60% linear monthly vesting at 10% per month) Read more: https://minted.network/about/litepaper.pdf - Minted just concluded its public sale on Aug 10th, 2022 - $MTD is now available for trading on VVS Finance

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Minted (MTD) allikas

Ametlik veebisait

Minted hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minted (MTD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minted (MTD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minted nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minted hinna ennustust kohe!

MTD kohalike valuutade suhtes

Minted (MTD) tokenoomika

Minted (MTD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minted (MTD) kohta

Kui palju on Minted (MTD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTD hind USD on 0.00995373 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTD/USD hind?
Praegune hind MTD/USD on $ 0.00995373. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Minted turukapitalisatsioon?
MTD turukapitalisatsioon on $ 2.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTD ringlev varu?
MTD ringlev varu on 232.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTD (ATH) hind?
MTD saavutab ATH hinna summas 0.640362 USD.
Mis oli kõigi aegade MTD madalaim (ATL) hind?
MTD nägi ATL hinda summas 0.00771239 USD.
Milline on MTD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTD kauplemismaht on -- USD.
Kas MTD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:48:11 (UTC+8)

Minted (MTD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.