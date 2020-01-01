Minidoge (MINIDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Minidoge (MINIDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Minidoge (MINIDOGE) teave Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model. Ametlik veebisait: https://aiminidoge.com/ Valge raamat: https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52 Ostke MINIDOGE kohe!

Minidoge (MINIDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minidoge (MINIDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 163.39M $ 163.39M $ 163.39M Koguvaru: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Ringlev varu: $ 700.00T $ 700.00T $ 700.00T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 233.41M $ 233.41M $ 233.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Minidoge (MINIDOGE) hinna kohta

Minidoge (MINIDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minidoge (MINIDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINIDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINIDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINIDOGE tokeni tokenoomikat, avastage MINIDOGE tokeni reaalajas hinda!

