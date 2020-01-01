Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) teave Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. Ametlik veebisait: https://woollytoken.com/ Ostke WOOLLY kohe!

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00926591 $ 0.00926591 $ 0.00926591 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00104703 $ 0.00104703 $ 0.00104703 Lisateave Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) hinna kohta

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WOOLLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WOOLLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WOOLLY tokeni tokenoomikat, avastage WOOLLY tokeni reaalajas hinda!

WOOLLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WOOLLY võiks suunduda? Meie WOOLLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WOOLLY tokeni hinna ennustust kohe!

