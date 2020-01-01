Mini GOUT (MINIGOUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mini GOUT (MINIGOUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mini GOUT (MINIGOUT) teave MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Ametlik veebisait: https://minigout.com/ Ostke MINIGOUT kohe!

Mini GOUT (MINIGOUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mini GOUT (MINIGOUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 123.48K $ 123.48K $ 123.48K Koguvaru: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B Ringlev varu: $ 555.00B $ 555.00B $ 555.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 123.48K $ 123.48K $ 123.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Mini GOUT (MINIGOUT) hinna kohta

Mini GOUT (MINIGOUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mini GOUT (MINIGOUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINIGOUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINIGOUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINIGOUT tokeni tokenoomikat, avastage MINIGOUT tokeni reaalajas hinda!

MINIGOUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINIGOUT võiks suunduda? Meie MINIGOUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINIGOUT tokeni hinna ennustust kohe!

