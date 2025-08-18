Rohkem infot MTARD

MineTard AI hind (MTARD)

1 MTARD/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
USD
MineTard AI (MTARD) reaalajas hinnagraafik
MineTard AI (MTARD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-5.44%

-8.34%

-8.34%

MineTard AI (MTARD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MTARD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTARDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0090891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MTARD muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -5.44% 24 tunni vältel -8.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MineTard AI (MTARD) – turuteave

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

--
----

$ 83.39K
$ 83.39K$ 83.39K

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,127.212475
999,894,127.212475 999,894,127.212475

MineTard AI praegune turukapitalisatsioon on $ 83.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTARD ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999894127.212475. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 83.39K.

MineTard AI (MTARD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MineTard AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MineTard AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MineTard AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MineTard AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.44%
30 päeva$ 0-10.62%
60 päeva$ 0-33.81%
90 päeva$ 0--

Mis on MineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MineTard AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MineTard AI (MTARD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MineTard AI (MTARD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MineTard AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MineTard AI hinna ennustust kohe!

MTARD kohalike valuutade suhtes

MineTard AI (MTARD) tokenoomika

MineTard AI (MTARD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTARD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MineTard AI (MTARD) kohta

Kui palju on MineTard AI (MTARD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTARD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTARD/USD hind?
Praegune hind MTARD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MineTard AI turukapitalisatsioon?
MTARD turukapitalisatsioon on $ 83.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTARD ringlev varu?
MTARD ringlev varu on 999.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTARD (ATH) hind?
MTARD saavutab ATH hinna summas 0.0090891 USD.
Mis oli kõigi aegade MTARD madalaim (ATL) hind?
MTARD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MTARD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTARD kauplemismaht on -- USD.
Kas MTARD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTARD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTARD hinna ennustust.
