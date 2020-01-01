Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Minerva Wallet (MIVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Minerva Wallet (MIVA) teave The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Ametlik veebisait: https://minerva.digital/ Ostke MIVA kohe!

Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Minerva Wallet (MIVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.40K $ 25.40K $ 25.40K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 13.59M $ 13.59M $ 13.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.576706 $ 0.576706 $ 0.576706 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00182931 $ 0.00182931 $ 0.00182931 Praegune hind: $ 0.00186989 $ 0.00186989 $ 0.00186989 Lisateave Minerva Wallet (MIVA) hinna kohta

Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIVA tokeni tokenoomikat, avastage MIVA tokeni reaalajas hinda!

MIVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIVA võiks suunduda? Meie MIVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIVA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!