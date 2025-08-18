Mis on Minerva Wallet (MIVA)

The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.

Minerva Wallet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minerva Wallet (MIVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minerva Wallet (MIVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minerva Wallet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MIVA kohalike valuutade suhtes

Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika

Minerva Wallet (MIVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minerva Wallet (MIVA) kohta Kui palju on Minerva Wallet (MIVA) tänapäeval väärt? Reaalajas MIVA hind USD on 0.00186877 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MIVA/USD hind? $ 0.00186877 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MIVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Minerva Wallet turukapitalisatsioon? MIVA turukapitalisatsioon on $ 25.38K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MIVA ringlev varu? MIVA ringlev varu on 13.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIVA (ATH) hind? MIVA saavutab ATH hinna summas 0.576706 USD . Mis oli kõigi aegade MIVA madalaim (ATL) hind? MIVA nägi ATL hinda summas 0.00183544 USD . Milline on MIVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MIVA kauplemismaht on -- USD . Kas MIVA sel aastal kõrgemale ka suundub? MIVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIVA hinna ennustust

