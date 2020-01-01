Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mineral Vault I Security Token (MNRL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mineral Vault I Security Token (MNRL) teave Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes. Ametlik veebisait: https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mineral Vault I Security Token (MNRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Kõigi aegade madalaim: $ 0.976083 $ 0.976083 $ 0.976083 Praegune hind: $ 0.999725 $ 0.999725 $ 0.999725 Lisateave Mineral Vault I Security Token (MNRL) hinna kohta

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNRL tokeni tokenoomikat, avastage MNRL tokeni reaalajas hinda!

MNRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNRL võiks suunduda? Meie MNRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

