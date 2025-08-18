Mis on Mineable (MNB)

What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community.

Üksuse Mineable (MNB) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Mineable (MNB) tokenoomika

Mineable (MNB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mineable (MNB) kohta Kui palju on Mineable (MNB) tänapäeval väärt? Reaalajas MNB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MNB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MNB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Mineable turukapitalisatsioon? MNB turukapitalisatsioon on $ 15.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MNB ringlev varu? MNB ringlev varu on 599.45M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNB (ATH) hind? MNB saavutab ATH hinna summas 0.124163 USD . Mis oli kõigi aegade MNB madalaim (ATL) hind? MNB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MNB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MNB kauplemismaht on -- USD . Kas MNB sel aastal kõrgemale ka suundub? MNB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNB hinna ennustust

