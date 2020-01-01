MindWaveDAO (NILA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MindWaveDAO (NILA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MindWaveDAO (NILA) teave MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Ametlik veebisait: https://www.mindwavedao.com/ Valge raamat: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf Ostke NILA kohe!

MindWaveDAO (NILA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MindWaveDAO (NILA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.87M $ 60.87M $ 60.87M Koguvaru: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Ringlev varu: $ 842.77M $ 842.77M $ 842.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 76.34M $ 76.34M $ 76.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.116635 $ 0.116635 $ 0.116635 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03631203 $ 0.03631203 $ 0.03631203 Praegune hind: $ 0.072222 $ 0.072222 $ 0.072222 Lisateave MindWaveDAO (NILA) hinna kohta

MindWaveDAO (NILA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MindWaveDAO (NILA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NILA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NILA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NILA tokeni tokenoomikat, avastage NILA tokeni reaalajas hinda!

