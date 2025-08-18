Mis on MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Üksuse MindWaveDAO (NILA) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MindWaveDAO (NILA) kohta Kui palju on MindWaveDAO (NILA) tänapäeval väärt? Reaalajas NILA hind USD on 0.074374 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NILA/USD hind? $ 0.074374 . Milline on MindWaveDAO turukapitalisatsioon? NILA turukapitalisatsioon on $ 62.68M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NILA ringlev varu? NILA ringlev varu on 842.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NILA (ATH) hind? NILA saavutab ATH hinna summas 0.116635 USD . Mis oli kõigi aegade NILA madalaim (ATL) hind? NILA nägi ATL hinda summas 0.03631203 USD . Milline on NILA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NILA kauplemismaht on -- USD .

