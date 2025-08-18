MindWaveDAO hind (NILA)
MindWaveDAO (NILA) reaalajas hind on $0.074374. Viimase 24 tunni jooksul NILA kaubeldud madalaim $ 0.06967 ja kõrgeim $ 0.075441 näitab aktiivset turu volatiivsust. NILAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.116635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03631203.
Lüliajalise tootluse osas on NILA muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +6.28% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MindWaveDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 62.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NILA ringlev varu on 842.77M, mille koguvaru on 1057021569.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.62M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0043977.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0215823976.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0065464589.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.01100527242781294.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.0043977
|+6.28%
|30 päeva
|$ -0.0215823976
|-29.01%
|60 päeva
|$ -0.0065464589
|-8.80%
|90 päeva
|$ -0.01100527242781294
|-12.88%
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
