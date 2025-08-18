Rohkem infot NILA

MindWaveDAO hind (NILA)

1 NILA/USD reaalajas hind:

$0.074374
$0.074374
+6.20%1D
MindWaveDAO (NILA) reaalajas hinnagraafik
MindWaveDAO (NILA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.60%

+6.28%

+1.42%

+1.42%

MindWaveDAO (NILA) reaalajas hind on $0.074374. Viimase 24 tunni jooksul NILA kaubeldud madalaim $ 0.06967 ja kõrgeim $ 0.075441 näitab aktiivset turu volatiivsust. NILAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.116635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03631203.

Lüliajalise tootluse osas on NILA muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +6.28% 24 tunni vältel +1.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MindWaveDAO (NILA) – turuteave

--
MindWaveDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 62.68M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NILA ringlev varu on 842.77M, mille koguvaru on 1057021569.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.62M.

MindWaveDAO (NILA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0043977.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0215823976.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.0065464589.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MindWaveDAO ja USD hinnamuutus $ -0.01100527242781294.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna$ +0.0043977+6.28%
30 päeva$ -0.0215823976-29.01%
60 päeva$ -0.0065464589-8.80%
90 päeva$ -0.01100527242781294-12.88%

Mis on MindWaveDAO (NILA)

MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.

Üksuse MindWaveDAO (NILA) allikas

MindWaveDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on MindWaveDAO (NILA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MindWaveDAO (NILA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MindWaveDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MindWaveDAO (NILA) tokenoomika

MindWaveDAO (NILA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NILA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MindWaveDAO (NILA) kohta

Kui palju on MindWaveDAO (NILA) tänapäeval väärt?
Reaalajas NILA hind USD on 0.074374 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NILA/USD hind?
Praegune hind NILA/USD on $ 0.074374. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MindWaveDAO turukapitalisatsioon?
NILA turukapitalisatsioon on $ 62.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NILA ringlev varu?
NILA ringlev varu on 842.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NILA (ATH) hind?
NILA saavutab ATH hinna summas 0.116635 USD.
Mis oli kõigi aegade NILA madalaim (ATL) hind?
NILA nägi ATL hinda summas 0.03631203 USD.
Milline on NILA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NILA kauplemismaht on -- USD.
Kas NILA sel aastal kõrgemale ka suundub?
NILA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NILA hinna ennustust.
