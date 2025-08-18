Mis on Minds (MINDS)

Üksuse Minds (MINDS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Minds hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minds (MINDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minds (MINDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minds hinna ennustust kohe!

MINDS kohalike valuutade suhtes

Minds (MINDS) tokenoomika

Minds (MINDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minds (MINDS) kohta Kui palju on Minds (MINDS) tänapäeval väärt? Reaalajas MINDS hind USD on 0.02702521 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MINDS/USD hind? $ 0.02702521 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MINDS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Minds turukapitalisatsioon? MINDS turukapitalisatsioon on $ 248.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MINDS ringlev varu? MINDS ringlev varu on 9.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINDS (ATH) hind? MINDS saavutab ATH hinna summas 4.07 USD . Mis oli kõigi aegade MINDS madalaim (ATL) hind? MINDS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MINDS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MINDS kauplemismaht on -- USD . Kas MINDS sel aastal kõrgemale ka suundub? MINDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINDS hinna ennustust

