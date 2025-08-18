Rohkem infot MINDS

Minds hind (MINDS)

$0.02702521
-0.70%1D
Minds (MINDS) reaalajas hinnagraafik
Minds (MINDS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02680316
24 h madal
$ 0.02833258
24 h kõrge

$ 0.02680316
$ 0.02833258
$ 4.07
$ 0
+0.07%

-0.70%

+8.66%

+8.66%

Minds (MINDS) reaalajas hind on $0.02702521. Viimase 24 tunni jooksul MINDS kaubeldud madalaim $ 0.02680316 ja kõrgeim $ 0.02833258 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.07 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MINDS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -0.70% 24 tunni vältel +8.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Minds (MINDS) – turuteave

$ 248.96K
--
$ 6.75M
9.23M
250,000,000.0
Minds praegune turukapitalisatsioon on $ 248.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MINDS ringlev varu on 9.23M, mille koguvaru on 250000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.75M.

Minds (MINDS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Minds ja USD hinnamuutus $ -0.00019272494574261.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Minds ja USD hinnamuutus $ +0.0034631563.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Minds ja USD hinnamuutus $ +0.0136875878.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Minds ja USD hinnamuutus $ +0.008889508985784183.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00019272494574261-0.70%
30 päeva$ +0.0034631563+12.81%
60 päeva$ +0.0136875878+50.65%
90 päeva$ +0.008889508985784183+49.02%

Mis on Minds (MINDS)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Minds (MINDS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Minds hinna ennustus (USD)

Kui palju on Minds (MINDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Minds (MINDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Minds nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Minds hinna ennustust kohe!

MINDS kohalike valuutade suhtes

Minds (MINDS) tokenoomika

Minds (MINDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Minds (MINDS) kohta

Kui palju on Minds (MINDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MINDS hind USD on 0.02702521 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MINDS/USD hind?
Praegune hind MINDS/USD on $ 0.02702521. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Minds turukapitalisatsioon?
MINDS turukapitalisatsioon on $ 248.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MINDS ringlev varu?
MINDS ringlev varu on 9.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINDS (ATH) hind?
MINDS saavutab ATH hinna summas 4.07 USD.
Mis oli kõigi aegade MINDS madalaim (ATL) hind?
MINDS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MINDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MINDS kauplemismaht on -- USD.
Kas MINDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MINDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINDS hinna ennustust.
Minds (MINDS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

