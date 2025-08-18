Rohkem infot MDAI

MindAI hind (MDAI)

1 MDAI/USD reaalajas hind:

$5.22
+40.90%1D
MindAI (MDAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:47:43 (UTC+8)

MindAI (MDAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 3.68
24 h madal
$ 5.59
24 h kõrge

$ 3.68
$ 5.59
$ 32.06
$ 1.065
-1.30%

+40.92%

+46.93%

+46.93%

MindAI (MDAI) reaalajas hind on $5.22. Viimase 24 tunni jooksul MDAI kaubeldud madalaim $ 3.68 ja kõrgeim $ 5.59 näitab aktiivset turu volatiivsust. MDAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 32.06 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.065.

Lüliajalise tootluse osas on MDAI muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, +40.92% 24 tunni vältel +46.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MindAI (MDAI) – turuteave

$ 4.81M
--
$ 5.22M
922.48K
1,000,000.0
MindAI praegune turukapitalisatsioon on $ 4.81M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MDAI ringlev varu on 922.48K, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.22M.

MindAI (MDAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MindAI ja USD hinnamuutus $ +1.51.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MindAI ja USD hinnamuutus $ +11.5092658440.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MindAI ja USD hinnamuutus $ +15.0126072480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MindAI ja USD hinnamuutus $ +3.3932741817474364.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +1.51+40.92%
30 päeva$ +11.5092658440+220.48%
60 päeva$ +15.0126072480+287.60%
90 päeva$ +3.3932741817474364+185.76%

Mis on MindAI (MDAI)

Dive into the MindAI era, a groundbreaking platform that redefines the matter of AI. MindAI isn't just another AI interface, it's an intelligent, interactive ecosystem directly available via Telegram. 70+ personalized AI interactions. ChatGPT 3.5, 4, 4 Turbo. 100% Revenue Share. Reach up to 200% Staking APY. The aim is to create a product that stands apart by providing personalized, AI-driven insights and learning experiences. Whether it's navigating the complexities of the cryptocurrency market or exploring new areas like music and art, MindAI is designed to be your companion in learning and growth.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MindAI (MDAI) allikas

Ametlik veebisait

MindAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MindAI (MDAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MindAI (MDAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MindAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MindAI hinna ennustust kohe!

MDAI kohalike valuutade suhtes

MindAI (MDAI) tokenoomika

MindAI (MDAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MDAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MindAI (MDAI) kohta

Kui palju on MindAI (MDAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MDAI hind USD on 5.22 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MDAI/USD hind?
Praegune hind MDAI/USD on $ 5.22. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MindAI turukapitalisatsioon?
MDAI turukapitalisatsioon on $ 4.81M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MDAI ringlev varu?
MDAI ringlev varu on 922.48K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MDAI (ATH) hind?
MDAI saavutab ATH hinna summas 32.06 USD.
Mis oli kõigi aegade MDAI madalaim (ATL) hind?
MDAI nägi ATL hinda summas 1.065 USD.
Milline on MDAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MDAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MDAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MDAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MDAI hinna ennustust.
