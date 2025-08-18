Mind Body Soul (MBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.404412 24 h madal $ 0.422331 24 h kõrge Kõigi aegade kõrgeim $ 1.088 Madalaim hind $ 0.359118 Hinnamuutus (1 h) +0.00% Hinnamuutus (1 p) -4.05% Hinnamuutus (7 p) -6.66%

Mind Body Soul (MBS) reaalajas hind on $0.405195. Viimase 24 tunni jooksul MBS kaubeldud madalaim $ 0.404412 ja kõrgeim $ 0.422331 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.359118.

Lüliajalise tootluse osas on MBS muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -4.05% 24 tunni vältel -6.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mind Body Soul (MBS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 2.03M Maht (24 h) -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 2.03M Ringlev varu 5.00M Koguvaru 5,000,000.0

Mind Body Soul praegune turukapitalisatsioon on $ 2.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MBS ringlev varu on 5.00M, mille koguvaru on 5000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.03M.