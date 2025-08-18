Rohkem infot MBS

Mind Body Soul logo

Mind Body Soul hind (MBS)

Loendis mitteolevad

1 MBS/USD reaalajas hind:

-4.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Mind Body Soul (MBS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:37:28 (UTC+8)

Mind Body Soul (MBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.00%

-4.05%

-6.66%

-6.66%

Mind Body Soul (MBS) reaalajas hind on $0.405195. Viimase 24 tunni jooksul MBS kaubeldud madalaim $ 0.404412 ja kõrgeim $ 0.422331 näitab aktiivset turu volatiivsust. MBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.088 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.359118.

Lüliajalise tootluse osas on MBS muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -4.05% 24 tunni vältel -6.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mind Body Soul (MBS) – turuteave

--
----

Mind Body Soul praegune turukapitalisatsioon on $ 2.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MBS ringlev varu on 5.00M, mille koguvaru on 5000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.03M.

Mind Body Soul (MBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Mind Body Soul ja USD hinnamuutus $ -0.0171363182418295.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Mind Body Soul ja USD hinnamuutus $ -0.1659458699.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Mind Body Soul ja USD hinnamuutus $ -0.1524786062.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Mind Body Soul ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0171363182418295-4.05%
30 päeva$ -0.1659458699-40.95%
60 päeva$ -0.1524786062-37.63%
90 päeva$ 0--

Mis on Mind Body Soul (MBS)

MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Mind Body Soul (MBS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Mind Body Soul hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mind Body Soul (MBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mind Body Soul (MBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mind Body Soul nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mind Body Soul hinna ennustust kohe!

MBS kohalike valuutade suhtes

Mind Body Soul (MBS) tokenoomika

Mind Body Soul (MBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mind Body Soul (MBS) kohta

Kui palju on Mind Body Soul (MBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas MBS hind USD on 0.405195 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MBS/USD hind?
Praegune hind MBS/USD on $ 0.405195. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mind Body Soul turukapitalisatsioon?
MBS turukapitalisatsioon on $ 2.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MBS ringlev varu?
MBS ringlev varu on 5.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MBS (ATH) hind?
MBS saavutab ATH hinna summas 1.088 USD.
Mis oli kõigi aegade MBS madalaim (ATL) hind?
MBS nägi ATL hinda summas 0.359118 USD.
Milline on MBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MBS kauplemismaht on -- USD.
Kas MBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
MBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MBS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:37:28 (UTC+8)

