MimboGameGroup (MGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MimboGameGroup (MGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

MimboGameGroup (MGG) teave MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG's tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Ametlik veebisait: https://mimbonode.io/ Valge raamat: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper

MimboGameGroup (MGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MimboGameGroup (MGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 173.10M $ 173.10M $ 173.10M Koguvaru: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B Ringlev varu: $ 114.60B $ 114.60B $ 114.60B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 173.10M $ 173.10M $ 173.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00151499 $ 0.00151499 $ 0.00151499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0011239 $ 0.0011239 $ 0.0011239 Praegune hind: $ 0.00151045 $ 0.00151045 $ 0.00151045 Lisateave MimboGameGroup (MGG) hinna kohta

MimboGameGroup (MGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MimboGameGroup (MGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MGG tokeni tokenoomikat, avastage MGG tokeni reaalajas hinda!

MGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MGG võiks suunduda? Meie MGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

