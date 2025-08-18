Mis on MimboGameGroup (MGG)

MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MimboGameGroup (MGG) kohta Kui palju on MimboGameGroup (MGG) tänapäeval väärt? Reaalajas MGG hind USD on 0.00150111 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MGG/USD hind? $ 0.00150111 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MGG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MimboGameGroup turukapitalisatsioon? MGG turukapitalisatsioon on $ 172.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MGG ringlev varu? MGG ringlev varu on 114.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGG (ATH) hind? MGG saavutab ATH hinna summas 0.00151499 USD . Mis oli kõigi aegade MGG madalaim (ATL) hind? MGG nägi ATL hinda summas 0.0011239 USD . Milline on MGG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MGG kauplemismaht on -- USD . Kas MGG sel aastal kõrgemale ka suundub? MGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MGG hinna ennustust

