MimboGameGroup hind (MGG)

1 MGG/USD reaalajas hind:

$0.00150111
$0.00150111
-0.30%1D
USD
MimboGameGroup (MGG) reaalajas hinnagraafik
MimboGameGroup (MGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00150087
$ 0.00150087
24 h madal
$ 0.00150732
$ 0.00150732
24 h kõrge

$ 0.00150087
$ 0.00150087

$ 0.00150732
$ 0.00150732

$ 0.00151499
$ 0.00151499$ 0.00151499

$ 0.0011239
$ 0.0011239

-0.08%

-0.33%

-0.08%

-0.08%

MimboGameGroup (MGG) reaalajas hind on $0.00150111. Viimase 24 tunni jooksul MGG kaubeldud madalaim $ 0.00150087 ja kõrgeim $ 0.00150732 näitab aktiivset turu volatiivsust. MGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00151499 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0011239.

Lüliajalise tootluse osas on MGG muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MimboGameGroup (MGG) – turuteave

$ 172.03M
$ 172.03M

--
--

$ 172.03M
$ 172.03M

114.60B
114.60B

114,600,000,000.0
114,600,000,000.0

MimboGameGroup praegune turukapitalisatsioon on $ 172.03M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MGG ringlev varu on 114.60B, mille koguvaru on 114600000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 172.03M.

MimboGameGroup (MGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MimboGameGroup ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MimboGameGroup ja USD hinnamuutus $ +0.0000635208.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MimboGameGroup ja USD hinnamuutus $ +0.0003624137.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MimboGameGroup ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.33%
30 päeva$ +0.0000635208+4.23%
60 päeva$ +0.0003624137+24.14%
90 päeva$ 0--

Mis on MimboGameGroup (MGG)

MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MimboGameGroup (MGG) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

MimboGameGroup hinna ennustus (USD)

Kui palju on MimboGameGroup (MGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MimboGameGroup (MGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MimboGameGroup nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MimboGameGroup hinna ennustust kohe!

MGG kohalike valuutade suhtes

MimboGameGroup (MGG) tokenoomika

MimboGameGroup (MGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MimboGameGroup (MGG) kohta

Kui palju on MimboGameGroup (MGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MGG hind USD on 0.00150111 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MGG/USD hind?
Praegune hind MGG/USD on $ 0.00150111. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MimboGameGroup turukapitalisatsioon?
MGG turukapitalisatsioon on $ 172.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MGG ringlev varu?
MGG ringlev varu on 114.60B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGG (ATH) hind?
MGG saavutab ATH hinna summas 0.00151499 USD.
Mis oli kõigi aegade MGG madalaim (ATL) hind?
MGG nägi ATL hinda summas 0.0011239 USD.
Milline on MGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MGG kauplemismaht on -- USD.
Kas MGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MGG hinna ennustust.
