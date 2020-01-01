Milo Token (MILO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Milo Token (MILO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Milo Token (MILO) teave Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities. Ametlik veebisait: https://milo-eth.my.canva.site/ Ostke MILO kohe!

Milo Token (MILO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Milo Token (MILO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.81K $ 17.81K $ 17.81K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.81K $ 17.81K $ 17.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Milo Token (MILO) hinna kohta

Milo Token (MILO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Milo Token (MILO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILO tokeni tokenoomikat, avastage MILO tokeni reaalajas hinda!

MILO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILO võiks suunduda? Meie MILO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILO tokeni hinna ennustust kohe!

