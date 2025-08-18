Rohkem infot MLNR

Millionaire logo

Millionaire hind (MLNR)

Loendis mitteolevad

1 MLNR/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Millionaire (MLNR) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 23:04:48 (UTC+8)

Millionaire (MLNR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Millionaire (MLNR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MLNR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLNRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MLNR muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Millionaire (MLNR) – turuteave

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

--
----

$ 6.49K
$ 6.49K$ 6.49K

959.21M
959.21M 959.21M

959,209,777.3430313
959,209,777.3430313 959,209,777.3430313

Millionaire praegune turukapitalisatsioon on $ 6.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MLNR ringlev varu on 959.21M, mille koguvaru on 959209777.3430313. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.49K.

Millionaire (MLNR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Millionaire ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Millionaire ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Millionaire ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Millionaire ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+16.53%
60 päeva$ 0+21.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Millionaire (MLNR)

Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!

Üksuse Millionaire (MLNR) allikas

Ametlik veebisait

Millionaire hinna ennustus (USD)

Kui palju on Millionaire (MLNR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Millionaire (MLNR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Millionaire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Millionaire hinna ennustust kohe!

MLNR kohalike valuutade suhtes

Millionaire (MLNR) tokenoomika

Millionaire (MLNR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLNR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Millionaire (MLNR) kohta

Kui palju on Millionaire (MLNR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MLNR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MLNR/USD hind?
Praegune hind MLNR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Millionaire turukapitalisatsioon?
MLNR turukapitalisatsioon on $ 6.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MLNR ringlev varu?
MLNR ringlev varu on 959.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MLNR (ATH) hind?
MLNR saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MLNR madalaim (ATL) hind?
MLNR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MLNR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MLNR kauplemismaht on -- USD.
Kas MLNR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MLNR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MLNR hinna ennustust.
2025-08-18 23:04:48 (UTC+8)

Lahtiütlus

