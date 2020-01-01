MilkySwap (MILKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MilkySwap (MILKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MilkySwap (MILKY) teave MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics. Ametlik veebisait: https://www.milkyswap.exchange/ Ostke MILKY kohe!

MilkySwap (MILKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MilkySwap (MILKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.71K $ 57.71K $ 57.71K Koguvaru: $ 40.97M $ 40.97M $ 40.97M Ringlev varu: $ 22.99M $ 22.99M $ 22.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.84K $ 102.84K $ 102.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.912917 $ 0.912917 $ 0.912917 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00251046 $ 0.00251046 $ 0.00251046 Lisateave MilkySwap (MILKY) hinna kohta

MilkySwap (MILKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MilkySwap (MILKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILKY tokeni tokenoomikat, avastage MILKY tokeni reaalajas hinda!

MILKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILKY võiks suunduda? Meie MILKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILKY tokeni hinna ennustust kohe!

