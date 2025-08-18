Rohkem infot MILKY

MilkySwap hind (MILKY)

1 MILKY/USD reaalajas hind:

$0.00251046
$0.00251046$0.00251046
0.00%1D
MilkySwap (MILKY) reaalajas hinnagraafik
MilkySwap (MILKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.912917
$ 0.912917$ 0.912917

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.48%

+15.48%

MilkySwap (MILKY) reaalajas hind on $0.00251046. Viimase 24 tunni jooksul MILKY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MILKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.912917 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MILKY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +15.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MilkySwap (MILKY) – turuteave

$ 57.71K
$ 57.71K$ 57.71K

--
----

$ 102.84K
$ 102.84K$ 102.84K

22.99M
22.99M 22.99M

40,965,532.0
40,965,532.0 40,965,532.0

MilkySwap praegune turukapitalisatsioon on $ 57.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MILKY ringlev varu on 22.99M, mille koguvaru on 40965532.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 102.84K.

MilkySwap (MILKY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MilkySwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MilkySwap ja USD hinnamuutus $ +0.0003329585.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MilkySwap ja USD hinnamuutus $ +0.0013821430.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MilkySwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0003329585+13.26%
60 päeva$ +0.0013821430+55.06%
90 päeva$ 0--

Mis on MilkySwap (MILKY)

MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.

MilkySwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on MilkySwap (MILKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MilkySwap (MILKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MilkySwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MilkySwap hinna ennustust kohe!

MILKY kohalike valuutade suhtes

MilkySwap (MILKY) tokenoomika

MilkySwap (MILKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MilkySwap (MILKY) kohta

Kui palju on MilkySwap (MILKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MILKY hind USD on 0.00251046 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MILKY/USD hind?
Praegune hind MILKY/USD on $ 0.00251046. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MilkySwap turukapitalisatsioon?
MILKY turukapitalisatsioon on $ 57.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MILKY ringlev varu?
MILKY ringlev varu on 22.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILKY (ATH) hind?
MILKY saavutab ATH hinna summas 0.912917 USD.
Mis oli kõigi aegade MILKY madalaim (ATL) hind?
MILKY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MILKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MILKY kauplemismaht on -- USD.
Kas MILKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MILKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:12:13 (UTC+8)

