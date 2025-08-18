Mis on MilkySwap (MILKY)

MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.

Üksuse MilkySwap (MILKY) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MilkySwap (MILKY) kohta Kui palju on MilkySwap (MILKY) tänapäeval väärt? Reaalajas MILKY hind USD on 0.00251046 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MILKY/USD hind? $ 0.00251046 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MILKY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MilkySwap turukapitalisatsioon? MILKY turukapitalisatsioon on $ 57.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MILKY ringlev varu? MILKY ringlev varu on 22.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILKY (ATH) hind? MILKY saavutab ATH hinna summas 0.912917 USD . Mis oli kõigi aegade MILKY madalaim (ATL) hind? MILKY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MILKY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MILKY kauplemismaht on -- USD . Kas MILKY sel aastal kõrgemale ka suundub? MILKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILKY hinna ennustust

