MILKBAG (MILKBAG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MILKBAG (MILKBAG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MILKBAG (MILKBAG) teave Our goal is to become the leading digital meme on the Solana blockchain and beyond. The cryptocurrency landscape has seen tremendous growth and diversification over the past years. While many cryptocurrencies focus on technological advancements and financial systems, Milkbag introduces a unique blend of entertainment and utility. Inspired by the success of other memecoins, Milkbag aims to build a robust community-driven ecosystem that thrives on humor, creativity, and collective participation. Ametlik veebisait: https://milkbagcto.xyz/ Ostke MILKBAG kohe!

MILKBAG (MILKBAG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MILKBAG (MILKBAG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 125.78K $ 125.78K $ 125.78K Koguvaru: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M Ringlev varu: $ 925.16M $ 925.16M $ 925.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 125.78K $ 125.78K $ 125.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00903771 $ 0.00903771 $ 0.00903771 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00013626 $ 0.00013626 $ 0.00013626 Lisateave MILKBAG (MILKBAG) hinna kohta

MILKBAG (MILKBAG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MILKBAG (MILKBAG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILKBAG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILKBAG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILKBAG tokeni tokenoomikat, avastage MILKBAG tokeni reaalajas hinda!

MILKBAG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILKBAG võiks suunduda? Meie MILKBAG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILKBAG tokeni hinna ennustust kohe!

