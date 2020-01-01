MileVerse (MVC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MileVerse (MVC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MileVerse (MVC) teave MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point). Ametlik veebisait: https://mileverse.com/ Ostke MVC kohe!

MileVerse (MVC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MileVerse (MVC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.60M Koguvaru: $ 2.88B Ringlev varu: $ 2.69B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.563195 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00148106 Praegune hind: $ 0.00393697 Lisateave MileVerse (MVC) hinna kohta

MileVerse (MVC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MileVerse (MVC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MVC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MVC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MVC tokeni tokenoomikat, avastage MVC tokeni reaalajas hinda!

MVC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MVC võiks suunduda? Meie MVC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MVC tokeni hinna ennustust kohe!

