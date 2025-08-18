Mis on MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

Üksuse MileVerse (MVC) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MileVerse (MVC) kohta Kui palju on MileVerse (MVC) tänapäeval väärt? Reaalajas MVC hind USD on 0.00414061 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MVC/USD hind? $ 0.00414061 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MVC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MileVerse turukapitalisatsioon? MVC turukapitalisatsioon on $ 11.15M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MVC ringlev varu? MVC ringlev varu on 2.69B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVC (ATH) hind? MVC saavutab ATH hinna summas 0.563195 USD . Mis oli kõigi aegade MVC madalaim (ATL) hind? MVC nägi ATL hinda summas 0.00148106 USD . Milline on MVC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MVC kauplemismaht on -- USD . Kas MVC sel aastal kõrgemale ka suundub? MVC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVC hinna ennustust

