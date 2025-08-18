Rohkem infot MVC

MVC Hinnainfo

MVC Ametlik veebisait

MVC Tokenoomika

MVC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MileVerse logo

MileVerse hind (MVC)

Loendis mitteolevad

1 MVC/USD reaalajas hind:

$0.00414009
$0.00414009$0.00414009
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MileVerse (MVC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:37:21 (UTC+8)

MileVerse (MVC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004118
$ 0.004118$ 0.004118
24 h madal
$ 0.00424492
$ 0.00424492$ 0.00424492
24 h kõrge

$ 0.004118
$ 0.004118$ 0.004118

$ 0.00424492
$ 0.00424492$ 0.00424492

$ 0.563195
$ 0.563195$ 0.563195

$ 0.00148106
$ 0.00148106$ 0.00148106

-0.50%

-1.68%

-1.43%

-1.43%

MileVerse (MVC) reaalajas hind on $0.00414061. Viimase 24 tunni jooksul MVC kaubeldud madalaim $ 0.004118 ja kõrgeim $ 0.00424492 näitab aktiivset turu volatiivsust. MVCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.563195 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00148106.

Lüliajalise tootluse osas on MVC muutunud -0.50% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel -1.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MileVerse (MVC) – turuteave

$ 11.15M
$ 11.15M$ 11.15M

--
----

$ 11.93M
$ 11.93M$ 11.93M

2.69B
2.69B 2.69B

2,881,767,830.546767
2,881,767,830.546767 2,881,767,830.546767

MileVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 11.15M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MVC ringlev varu on 2.69B, mille koguvaru on 2881767830.546767. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.93M.

MileVerse (MVC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MileVerse ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MileVerse ja USD hinnamuutus $ +0.0001680843.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MileVerse ja USD hinnamuutus $ +0.0003305312.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MileVerse ja USD hinnamuutus $ +0.00011807040891984.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.68%
30 päeva$ +0.0001680843+4.06%
60 päeva$ +0.0003305312+7.98%
90 päeva$ +0.00011807040891984+2.94%

Mis on MileVerse (MVC)

MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MileVerse (MVC) allikas

Ametlik veebisait

MileVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on MileVerse (MVC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MileVerse (MVC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MileVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MileVerse hinna ennustust kohe!

MVC kohalike valuutade suhtes

MileVerse (MVC) tokenoomika

MileVerse (MVC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MVC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MileVerse (MVC) kohta

Kui palju on MileVerse (MVC) tänapäeval väärt?
Reaalajas MVC hind USD on 0.00414061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MVC/USD hind?
Praegune hind MVC/USD on $ 0.00414061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MileVerse turukapitalisatsioon?
MVC turukapitalisatsioon on $ 11.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MVC ringlev varu?
MVC ringlev varu on 2.69B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MVC (ATH) hind?
MVC saavutab ATH hinna summas 0.563195 USD.
Mis oli kõigi aegade MVC madalaim (ATL) hind?
MVC nägi ATL hinda summas 0.00148106 USD.
Milline on MVC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MVC kauplemismaht on -- USD.
Kas MVC sel aastal kõrgemale ka suundub?
MVC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MVC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:37:21 (UTC+8)

MileVerse (MVC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.