MILEI Token (MILEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MILEI Token (MILEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MILEI Token (MILEI) teave Embodying the spirit of free-market economics, $MILEI is a true libertarian experiment. Operating with 0% taxes, we've started from scratch to create a token that promotes transparent, unrestricted exchange and market-based valuations. The entire token supply has been directly placed in the liquidity pool and the LP will remain locked until October 23, 2027 (the entire presidency of Javier Milei), maintaining the integrity of free trade. Ametlik veebisait: https://mileitoken.xyz/ Valge raamat: https://mileitoken.xyz/president Ostke MILEI kohe!

MILEI Token (MILEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MILEI Token (MILEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 127.84K $ 127.84K $ 127.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.378642 $ 0.378642 $ 0.378642 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00681259 $ 0.00681259 $ 0.00681259 Praegune hind: $ 0.01278411 $ 0.01278411 $ 0.01278411 Lisateave MILEI Token (MILEI) hinna kohta

MILEI Token (MILEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MILEI Token (MILEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILEI tokeni tokenoomikat, avastage MILEI tokeni reaalajas hinda!

MILEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILEI võiks suunduda? Meie MILEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILEI tokeni hinna ennustust kohe!

