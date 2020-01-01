MILEI Solana (MILEI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MILEI Solana (MILEI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MILEI Solana (MILEI) teave MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders. Ametlik veebisait: https://mileicoin.web.app/ Valge raamat: https://mileicoin.web.app/ Ostke MILEI kohe!

MILEI Solana (MILEI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MILEI Solana (MILEI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.82K $ 19.82K $ 19.82K Koguvaru: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ringlev varu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.82K $ 19.82K $ 19.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MILEI Solana (MILEI) hinna kohta

MILEI Solana (MILEI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MILEI Solana (MILEI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILEI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILEI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILEI tokeni tokenoomikat, avastage MILEI tokeni reaalajas hinda!

MILEI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILEI võiks suunduda? Meie MILEI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILEI tokeni hinna ennustust kohe!

