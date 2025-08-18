Mis on MILEI Solana (MILEI)

MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MILEI Solana (MILEI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MILEI Solana hinna ennustus (USD)

Kui palju on MILEI Solana (MILEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MILEI Solana (MILEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MILEI Solana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MILEI Solana hinna ennustust kohe!

MILEI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

MILEI Solana (MILEI) tokenoomika

MILEI Solana (MILEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MILEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MILEI Solana (MILEI) kohta Kui palju on MILEI Solana (MILEI) tänapäeval väärt? Reaalajas MILEI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MILEI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MILEI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MILEI Solana turukapitalisatsioon? MILEI turukapitalisatsioon on $ 19.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MILEI ringlev varu? MILEI ringlev varu on 999.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILEI (ATH) hind? MILEI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade MILEI madalaim (ATL) hind? MILEI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on MILEI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MILEI kauplemismaht on -- USD . Kas MILEI sel aastal kõrgemale ka suundub? MILEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILEI hinna ennustust

MILEI Solana (MILEI) Olulised valdkonna uudised