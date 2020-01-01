Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mikawa Inu (SHIKOKU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mikawa Inu (SHIKOKU) teave Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn't just here for laughs. It's here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die. Ametlik veebisait: https://www.mikawainu.com/ Valge raamat: https://mikawa-inu-1.gitbook.io/mikawa-inu-whitepaper

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mikawa Inu (SHIKOKU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 118.91K Koguvaru: $ 998.89T Ringlev varu: $ 998.89T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 118.91K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mikawa Inu (SHIKOKU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHIKOKU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHIKOKU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHIKOKU tokeni tokenoomikat, avastage SHIKOKU tokeni reaalajas hinda!

SHIKOKU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHIKOKU võiks suunduda? Meie SHIKOKU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

